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«Милан» — «Рома»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги Европы в Италии

«Милан» — «Рома»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги Европы в Италии
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Рома» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Милана» за 1.83.

«Милан», как мне кажется, будет иметь преимущество в этом матче. Во-первых, ему очень легко дался последний матч в чемпионате. Быстро забили, потом ещё, удаление у соперника. Почти пешком ходили. И, если посмотреть на результаты, то семь побед подряд у миланцев, если брать все турниры. Форма, уверенность – всё при них.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Ромы» начальный отрезок при Де Росси был хорош, а вот в последнее время голы даются с трудом. Если выигрывают, то по 1:0. Плюс в выходные было дерби, которое могло просто опустошить команду. Да, выиграли, но физически был непростой матч. В этом плане у «Милана» большое преимущество. Да и «Рома» уже забыла, когда выигрывала у «россонери». Пять лет с того момента прошло. Самый неудобный соперник для римлян.

Так что здесь верю в победу «Милана», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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