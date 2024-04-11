«Байер» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» – «Вест Хэм» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.05.

«Пары все очень интересные на этой стадии Лиги Европы. И от этой я жду яркого футбола с голами. Все уже знают, как играет «Байер». Это всегда про атаку, обострения. С напором Леверкузена редко кто может справиться, поэтому он ещё ни разу не проиграл в сезоне. Были матчи, где он был близок к провалу, но всё равно додавливал.

«Вест Хэм» всё-таки представитель АПЛ, У него мощный состав. И в прошлом сезоне команда зарекомендовала себя как кубковый боец, выиграв Лигу конференций. Однозначно, лондонцы делают ставку на этот турнир, потому что иначе им не попасть в Лигу чемпионов. Вряд ли «Вест Хэм» будет совсем уж закрываться, надо искать контршансы. И состав, мне кажется, позволяет это делать. «Байер» в обороне не особенно надёжен, случаются разрывы между линиями. Но, естественно, команда Хаби Алонсо и сама кучу моментов создаст.

Просто возьму ставку «обе забьют и тотал больше 2.5». Самая логичная, учитывая силу составов команд и стиль «Байера», — приводит слова Титова «РБ Спорт».