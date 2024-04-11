«Милан» — «Рома»: прогноз «Чемпионата» на четвертьфинальный матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Рома».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

Жребий свёл в четвертьфинале две итальянские команды: «Милан» и «Рому». В этом сезоне клубы провели две очные встречи в Серии А, которые выиграли «россонери» (2:1 и 3:1). Но после ухода с поста главного тренера римлян Жозе Моуринью ситуация кардинально изменилась. Даниэле Де Росси оказался сильным специалистом.

«Рома» с момента появления Де Росси проиграла только два матча. Римляне уступили «Интеру» в Серии А (2:4), а затем «Брайтону» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Но в этой встрече у жёлто-красных был далеко не оптимальный состав.

На решающем отрезке сезона жёлто-красные ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Подопечные Де Росси занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Болоньи» всего на три очка. Впереди ещё семь матчей, и шансы опередить конкурента у римлян определённо будут.

В свою очередь, «Милан» вряд ли потеряет место в зоне Лиги чемпионов. Команда находится на второй строчке в таблице Серии А и опережает «Рому» на 13 очков. Борьбу за титул «россонери» своему принципиальному сопернику «Интеру» уже проиграли, поскольку догнать его нереально. Дистанция — 14 очков.

У «Милана» остаётся единственный турнир, в котором он ещё претендует на победу — это Лига Европы. Судя по текущей форме команды Пиоли, которая выиграла семь последних матчей во всех турнирах, на решающем отрезке сезона она очень опасна.

В полном порядке лидеры нападения миланцев: Рафаэл Леау, Оливье Жиру и Кристиан Пулишич. Они будут представлять главную угрозу для «Ромы» и олицетворять надежду на победу для болельщиков «Милана».

В последних матчах «Рома» крайне осторожна и максимально надёжна в обороне. Де Росси словно показывает, что умеет при необходимости включать схему катеначчо и играть строго на результат. Да и «Милану» рисковать ни к чему, поскольку контратаки в исполнении римлян невероятно опасны. Поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.