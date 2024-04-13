«Сочи» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Спартак» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.95.

«24-й тур Мир РПЛ открывается матчем в Сочи, где команда Роберта Морено сыграет против соотечественника Морено Гильермо Абаскаля и московского «Спартака». «Спартак» по-прежнему непонятен, непредсказуем, но в этом и есть его прелесть. Он может выдать суперудачный матч, а может биться головой об стену, но, как в матче с «Динамо», добиться положительного результата. «Спартак» наконец-то весной забил, сразу два, и дублем отметился Александр Соболев.

Но «Сочи» по игре, по тому, как команда выглядит весной, оставляет очень приятное впечатление. И где-то «Сочи» должно повезти. «Сочи» играет дома, «Сочи» играет очень результативно, в атаку. И «Сочи» чрезвычайно важно в этом туре во что бы то ни стало «Спартак» победить. Если этого не произойдёт, «Сочи» спастись будет очень и очень непросто. Даже если выиграют, все равно будет непросто. Но я думаю, что «Сочи» точно не проиграет.

Последние матчи «Сочи», как правило, результативные. Поэтому, возможно, «Спартак» наконец забьёт с углового, потому что многие «Сочи» с угловых забивают, как это было, например, в матче с «Ростовом». А может быть, и не забьёт. Но я верю, что «Сочи» не уступит. «Сочи» не проиграет и тотал больше 1.5 в этом матче идёт за хороший коэффициент 1,95. На этом и остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».