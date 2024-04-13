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«Автомобилист» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

«Автомобилист» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.70.

«В субботу в Екатеринбурге состоится шестая игра полуфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург».

В пятом матче подопечные Андрея Разина у себя на льду переиграли команду Николая Заварухина со счётом 5:2. Денис Зернов сделал свой второй в карьере хет-трик на уровне КХЛ, и оба раза в плей-офф! Ещё по шайбе добавили Даниил Вовченко и Игорь Гераськин. Вот они, лидеры, когда заиграли! «Автомобилисты» ответили голами Анатолия Голышева и Кирилла Воробьёва.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Разумеется, сейчас не только общий счёт (3-2), но и инициатива находится на стороне «Магнитки». Ведь для выхода в финал им осталось выиграть всего один матч. Но последний шаг, он ведь, как известно, трудный самый. А команда из Екатеринбурга у себя на льду особенно опасна. Да и трибуны специфического, но родного КРК «Уралец» должны помочь. Нет, эта серия так банально точно не закончится. Да и «металлурги» не образец стабильности. Хозяева соберут все силы и продлят себе сезон.

«Автомобилист» выиграет, и серия завершится только в Магнитогорске», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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