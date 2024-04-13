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UFC 300: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

UFC 300: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире
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Все мы долго ждали этого события. Наконец-то пришло время для юбилейного UFC 300. Турнир с целой россыпью топовых событий пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США).

Где смотреть UFC 300 в прямом эфире, трансляция

Время начала турнира – 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра - Джамал Хилл
14 апреля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Джамал Хилл

Кард боёв UFC 300

Ранние прелимы:

  • Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт;
  • Бобби Грин – Джим Миллер;
  • Джессика Андраде – Марина Родригес;
  • Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано.

Прелимы:

  • Содик Юсуфф – Диего Лопес;
  • Холли Холм – Кайла Харрисон;
  • Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
  • Иржи Прохазка – Александар Ракич.

Основной кард:

  • Бо Никал – Коди Брандейдж;
  • Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
  • Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
  • Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
  • Алекс Перейра – Джамал Хилл.

Букмекеры ответственно подошли к UFC 300 и предложили целый ряд специальных вариантов для ставок. Например, поставить, что не будет побед в первом раунде, можно с коэффициентом 38.5. Если хотя бы один поединок карда завершится вничью – сыграет коэффициент 5.00. Ещё одна интересная ставка — что все бои завершатся досрочно: коэффициент 260.

Предвкушаем зрелище:
Экспресс на UFC 300: битва ударников Гэтжи и Холлоуэя, шанс для Царукяна, защита Перейры
Экспресс на UFC 300: битва ударников Гэтжи и Холлоуэя, шанс для Царукяна, защита Перейры

Отдельно букмекерские конторы предлагают поставить, что в UFC 300 будет не меньше шести боёв, закончившихся нокаутами, – с коэффициентом 1.85. Ставки на количество побед в первом раунде тотал меньше 3.5 боя принимаются за 1.60. Количество побед судейским решением – тотал больше 4.5 боя идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 боя – за 2.20.

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