«Оренбург» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Пари НН» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: гол «Оренбурга» во 2-м тайме за 1.75.

«Оренбург» сыграет дома с «Пари НН». Этот матч открывает расписание воскресных встреч Российской Премьер-Лиги. И «Оренбург», набрав важные очки, обыграв «Балтику» и сейчас «Рубин», потихонечку отдалился от зоны прямого вылета, но не так далеко от зоны стыковых матчей. Поэтому каждая домашняя игра, да ещё и не с топ-командой, для «Оренбурга» сейчас чрезвычайно важна.

Да, будет отсутствовать Дмитрий Воробьёв, один из лидеров и лучший бомбардир команды, но какая-то перегруппировка сил у «Оренбурга» должна произойти. Химми Марин в прошлом туре вышел неплохо на замену — отметился голом и голевой передачей. Не исключено, что в этой встрече он выйдет в стартовом составе, а на острие сыграет Мансилья.

У «Оренбурга» удивительная статистика забитых мячей в этом сезоне — всего 4 мяча из 24 забиты в первых таймах, а все остальные во вторых. Если раньше была такая дармовая, читерская ставка-прогноз – «гол «Оренбурга» в 1-м тайме», то сейчас многие команды приспособились к искусственному газону и в 1-м тайме уже «Оренбургу» не так часто удаётся забить, зато во вторых таймах «Оренбург» забивает регулярно. Посмотрите сами: весной практически только во вторых таймах «Оренбург» и забивает. «Пари НН», безусловно, сделает выводы, и какую-то перестройку Сергей Николаевич Юран, дисквалифицированный на эту игру, затеет после четырёх пропущенных мячей от «Краснодара». Я уверен, что «Пари НН» сыграет гораздо качественнее и убедительнее в обороне. Тем не менее у «Оренбурга» хорошие замены, хорошо выходят футболисты со скамейки. Возьму гол «Оренбурга» во 2-м тайме за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».