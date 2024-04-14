«Урал» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Екатеринбурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Урал» и «Динамо» встретятся в 24-м туре чемпионата России. Обе команды в последнее время не впечатляют. Но, думаю, на классе гости всё-таки должны выигрывать. Пусть и явно им будет тяжело.

Просто ужасно провело последние два тура «Динамо». Проиграли сперва «Ростову» (1:4), а затем и «Спартаку» (1:2). Если добавить к этому ещё и вылет от «Зенита» в Кубке (0:2), то подопечные Лички проиграли в трёх из четырёх недавних игр. В небольшом кризисе находится коллектив. Надо ему срочно улучшать результаты.

Тем более что в РПЛ для бело-голубых пока ничего не потеряно. С 38 очками они стоят на третьем месте. Да, «Зенит» с «Краснодаром» уже оторвались от команды. Но за топ-3 «Динамо» ещё может побороться.

У «Урала» дела идут ещё хуже. Команда находится в зоне вылета, на 14-й строчке. Да, теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ у екатеринбуржцев ещё есть. Но для этого нужно выигрывать, а после зимней паузы команда Гончаренко ни разу не победила в лиге. Если брать окончание 2023 года, то серия «Урала» без викторий уже насчитывает шесть встреч.

И такое ощущение, что эмоции от неудач в РПЛ клуб использовал в Кубке России, где он сперва выбил «Родину» (2:1), а затем прошёл и более серьёзного соперника — «Локомотив» (1:0). Сейчас я тоже жду борьбы. Любой другой клуб из верхушки таблицы Премьер-Лиги легко обыграл бы нынешний «Урал». Но «Динамо» и само испытывает проблемы. Так что тут жду борьбы — голы будут с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».