«Урал» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Динамо» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«В Екатеринбурге московское «Динамо» сыграет против «Урала». «Урал» вроде неплохо выглядит, но очков явно недобирает. Была неплохая игра в матче со «Спартаком» в Москве, и с «Локомотивом» в Кубке выиграли. Но вот в последнем домашнем матче с самарскими «Крыльями» удача от «Урала» отвернулась, помешало удаление Итало и очень неплохая игра голкипера самарцев Ивана Ломаева.

Здесь «Уралу» во что бы то ни стало надо брать очки, учитывая, что прямые конкуренты «Балтика» и «Ахмат» играют друг с другом. Но напротив «Динамо», которое дважды подряд проиграло, чего с динамовцами в этом сезоне ещё ни разу не случалось. И тем не менее «Динамо» хороший футбол показало со «Спартаком». Если будет такая же концентрация у «Динамо», то вопросов в этом матче быть не должно. Но каждый матч как со «Спартаком», особенно первые 70 минут, «Динамо» вряд ли сможет сыграть, тем более здесь фактор гола имеет очень важное значение.

«Динамо» в обороне не всегда надёжно. Вопрос: кто будет в воротах — Кудравец или Шунин? Вряд ли Лещук появится на сей раз в основном составе.

Я думаю, что игра должна получиться, как говорят в таких случаях, от ножа — весёлая и результативная. «Тотал больше 2.5» за 1.9 — мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».