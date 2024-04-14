«Урал» — «Динамо»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.34.

«Ещё один важный матч этого тура в РПЛ. «Динамо» ещё тур назад реально претендовало на борьбу за чемпионство. Но в игре со «Спартаком» они просто подарили три очка. Команда вела в счете уже в начале игры благодаря реализованному пенальти, хорошо контролировала её ход, отлично на фланге играли Бителло и Скопинцев. Усилиями второго чуть не забили второй, мяч после прострела угодил в перекладину. Во втором тайме «Спартак» не сделал замен, а «Динамо» продолжало активничать. Гол-красавец чуть не забил Тюкавин, благодаря Максименко команда осталась в игре. И лишь две ошибки Лещука случились в конце, и Соболев забивал два раза в пустые ворота. Так «Динамо» почти лишилось шансов на борьбу за чемпионство.

Но вот новый тур, конкуренты будут играть между собой, и «Динамо» остаётся обыгрывать «Урал», чтобы приблизиться к лидерам. Почему они должны это сделать? «Урал» сейчас в ужасном положении, игры у команды нет от слова «совсем», и даже победа в Кубке над «Локо» выглядела нелогичной. Команда Гончаренко в чемпионате занимает место в зоне стыковых матчей, и за счёт чего будут выбираться оттуда – непонятно. Да, взяли Ионова, но мы видим, что возраст берет своё, как и у Бикфалви. Каштанов – форвард не особо голевой, да, забил с пенальти в прошлом туре «Крыльям Советов», но команда проиграла, а это был его лишь четвёртый гол в чемпионате. В защите беда – уже 35 пропущенных голов. Предполагаю, что «Урал» отдаст инициативу, отдаст мяч, москвичи будут контролировать игру и стараться вскрыть оборону. А Личка умеет это делать. Верю, что «Динамо» мастеровитей и мотивированней. Они будут биться за чемпионство. Играю их победу», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».