«Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.

«Сейчас «Арсенал» является лидером АПЛ. С 71 очком клуб идёт на первой строчке. Впрочем, «Ливерпуль» уступает только по дополнительным параметрам, а «Ман Сити» отстаёт от них на одно очко. Интрига в Премьер-лиге, кажется, продлится прямо до последнего тура, что не может не радовать.

За последние месяцы «канониры» только один раз потеряли очки в лиге — ожидаемо, в игре с «Манчестер Сити» (0:0). В остальных матчах команда Артеты уверенно выигрывала. В последних турах она одолела «Брайтон» (3:0) и «Лутон Таун» (2:0).

Ещё несколько неудач за пару месяцев постигли лондонцев в еврокубках. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сперва проиграл «Порту» (0:1), но в ответной встрече уже победил 2:0 и прошел дальше. В первой игре четвертьфинала, которая проходила несколько дней назад, клуб снова не победил — 2:2 с «Баварией». Ответный матч уже на следующей неделе.

«Астон Вилла» пару дней назад тоже участвовала в еврокубке — в Лиге конференций она справилась с «Лиллем» (2:1). Причём у «львов» игра прошла на два дня позже, чем у «Арсенала». Но, соответственно, и ответная игра на следующей неделе у подопечных Эмери будет позже.

В АПЛ дела у «Виллы» идут далеко не так хорошо. В последние месяцы зачастил клуб с неудачами — с 60 очками он уже выпал из топ-4, пусть отставание от «Тоттенхэма» у «львов» и минимально. В последних турах подопечные Эмери чередовали разные результаты — сыграли вничью с «Брентфордом» (3:3), уступили «Ман Сити» (1:4) и победили «Вулверхэмптон» (2:0).

Я жду тут победы «Арсенала». Клуб сейчас просто не имеет права терять очки — чемпионство близко. Да, «Астон Вилла» — далеко не самый простой соперник. Но «львы» в последнее время зачастили с неудачами. В таких условиях у «канониров» есть хороший шанс на успех», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».