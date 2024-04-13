Перейра — Хилл: прогноз Камила Гаджиева на бой UFC 300

Известный российский промоутер Камил Гаджиев сделал прогноз на бой UFC 300 между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

Ставка: победа Алекса Перейры за 1.73.

«Я бы не переоценивал Перейру. Он сильный боец, но не бесспорный чемпион, как Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов или Андерсон Силва.

Перейру можно побеждать, Адесанья это показал. Для этого нужно быть ударником экстра-класса или навязать темп и борьбу. Если Хилл справится с этой задачей, он может выиграть. Но Джамал после простоя. Это аргумент не в его пользу.

На мой взгляд, в этом бою шансы – 65 на 35 в пользу Алекса», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой Перейра — Хилл состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США), начало — не ранее 7:00 мск.