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«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Рубин» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.24.

«Закрывает программу тура в РПЛ волжское дерби «Крылья Советов» — «Рубин». Команды — соседи по турнирной таблице: по 22 матча они провели, 33 очка у «Крыльев», 32 у «Рубина». В первом круге «Рубин» был сильнее, выиграл со счетом 2:1, неожиданно тогда для многих. Но сейчас «Рубин», по ощущениям, как будто бы выдохнул после победы над «Ахматом», что вниз не опустится, высоко сильно не подняться. Но это не отменяет того, что Рашид Рахимов будет требовать от своих футболистов, будет кричать, будет настаивать, что должна быть качественная игра. Ну и соперник принципиальный.

«Крылья» выиграли у «Урала». Не сказать, чтобы по делу. Сам же «Рубин» провалился во втором тайме матча с «Оренбургом». То ли искусственное поле помешало, то ли хорошая реализация своих моментов «Оренбурга» в концовке. Но факт остаётся фактом. Где-то вратарь не выручил. И в итоге – 0:3, что, в принципе, несвойственно «Рубину» под руководством Рашида Рахимова.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь очень равная пара, но отдам предпочтение хозяевам, потому что они играют дома и потому что мне нравится атака «Крыльев». Возможно, наконец мы в этом матче увидим Бенхамина Гарре, Ороско уже чувствует себя поувереннее. Болельщики самарские заждались домашних побед в исполнении «Крыльев». Пожалуй, остановлюсь на варианте — чистая победа «Крыльев Советов» в этом матче за 2.24», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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