«Факел» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 14 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Ростов» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«В Воронеже «Факел» будет принимать «Ростов», лучшую команду весны. «Ростов» действительно в каждом матче показывает очень энергозатратный, очень агрессивный, очень такой современный футбол. Но вот хватит ли сил с таким футболом «Ростову» на всю эту весеннюю дистанцию — это большой вопрос. Во втором тайме, как мы видели, «Ростов» уже не так яростно бежал, как в первом, в матче с «Сочи», ну и вообще, сам Карпин признаёт, что не всегда замены удачно работают у «Ростова». В такую игру войти не так просто.

«Факел» в последних матчах, откровенно говоря, разочаровал, что игра с «Оренбургом», что игра с ЦСКА в Москве. И переподписание Ташуева каким-то триумфальным не вышло у воронежцев. Но они играют дома на более привычном для себя газоне на «Стадионе профсоюзов» при сумасшедшей поддержке своих болельщиков. И команда в Воронеже характерная, со стержнем. И я думаю, что Ташуев, ну, такую взбучку своим футболистам устроил. «Факел» пропустил четыре, при нём впервые проиграл так крупно, поэтому злые, агрессивные, наглые воронежские игроки выйдут на поле абсолютно сконцентрированными и готовыми к настоящей борьбе. Поддержит ли эту борьбу «Ростов» — большой-большой вопрос.

Игра «Факела», если он её упростит и будет действовать больше длинными передачами, очень неудобна будет для ростовчан. Я в этом практически не сомневаюсь. Поэтому, мне кажется, вариант «обе забьют» для этой игры — вполне подходящая ставка. И очень приличный коэффициент – 1.91», — приводит слова Генича «РБ Спорт».