«Челси» — «Эвертон»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон».

Ставка: победа «Челси» за 1.72.

«Челси» сыграет с «Эвертоном» в 33-м туре чемпионата Англии. «Ириски» находятся в тяжёлом положении, просто «терроризируют» их штрафами. Но клуб не сдаётся и сейчас точно даст отпор лондонцам.

В очередной раз с «Эвертона» сняли очки, в этот раз всего два. До этого лига уже возвращала очки клубу. В такой ситуации, конечно, очень тяжело выступать, о чём уже заявлял Шон Дайч, тренер команды. Пока для команды из Ливерпуля ничего не потеряно — с 27 очками он идёт на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета минимален — два очка. Так что «Эвертон» ждёт тяжёлое окончание сезона — проигрывать просто нельзя.

И в последних встречах клуб набирал очки — сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и обыграл «Бёрнли» (1:0). Но вот до этого «ириски» шли на серии поражений. Из-за этого им пока не удалось оторваться от зоны вылета.

У «Челси» же дела, на фоне «Эвертона», идут не так плохо. Хотя своей поставленной цели клуб в этом сезоне тоже уже вряд ли добьётся — еврокубки команда снова пропустит. Сейчас «синие» идут на девятом месте с 44 очками — отставание от топ-5 составляет 16 очков. Учитывая выступления подопечных Почеттино в этом сезоне, им тяжело рассчитывать на что-то уже.

Хотя стоит отметить, что клуб начал играть не так плохо в последние месяцы. Да, ненужных ничьих у него всё ещё хватает — 2:2 с «Бёрнли» и с «Шеффилдом», например. Однако поражений в лиге у «пенсионеров» давно не было. Команда начала играть более собранно, видна работа тренерского штаба, да и сами игроки чувствуют себя более уверенно.

Да, «Челси» уже, по сути, ни за что не борется, в отличие от «Эвертона». Но это не означает, что «синие» тут дадут себя легко обыграть. Дома при своих фанатах команда Почеттино постарается набрать три очка — думаю, с этой целью клуб справится», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».