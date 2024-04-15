«Челси» — «Эвертон»: получи фрибет до 22 222 рублей к матчу АПЛ!

15 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 22 222 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

«Челси» не проигрывает в АПЛ семь матчей кряду, но у болельщиков есть поводы для недовольства. «Аристократы» здорово выступили во встречах с сильными соперниками, но потеряли очки в играх с аутсайдерами — «Брентфордом» (2:2), «Бёрнли» (2:2) и замыкающим турнирную таблицу первенства «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Сезон близится к завершению, а «синие» располагаются только на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Одна из главных причин данного явления заключается в нехватке надёжности в защите. В 30 встречах в первенстве «Челси» пропустил 52 гола, а забил — 55.

У «Эвертона» дела с результативностью обстоят ненамного лучше, чем у «Шеффилд Юнайтед». В 31 встрече в чемпионате Англии он забил только 32 мяча. Впрочем, если бы с клуба не сняли очки из-за нарушение финансовых правил, он располагался бы неподалёку от «Челси».

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