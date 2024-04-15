«Осасуна» — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Валенсия».

Ставка: ничья за 3.10.

«Соперники показывают схожие результаты, да и в таблице они стоят на соседних строчках. Фаворита тут не вижу.

«Осасуна» дважды проиграла за последние семь встреч. Правда, произошло это в играх с сильными соперниками из топ-3 — 2:4 от «Реала» и 0:2 от «Жироны». А вот в остальных встречах «красные» набирали очки, в том числе обыграли они «Альмерию» (3:0) и «Алавес» (1:0).

В турнире подопечные Хагобы Аррасате располагаются сейчас на девятом месте. Их разрыв с соперниками ниже меньше, чем с вышестоящими командами. Причём соперник «Осасуны» по этому туру, «Валенсия», как раз и идёт выше в турнире — на восьмом месте. Разрыв между противниками составляет пять очков.

«Летучие мыши» тоже редко проигрывали в последнее время – два раза за шесть матчей. Хотя соперники, которые нанесли поражения подопечным Рубена Барахи, были не такими сильными, как у «Осасуны» — 0:2 от «Лас-Пальмаса» и 0:1 от «Вильярреала». А обыгрывал клуб недавно «Хетафе» (1:0) и «Гранаду» (1:0).

В целом тут фаворит не так очевиден. Обе команды чередовали разные результаты недавно, чаще побеждая. Обе идут в середине таблицы и особых перспектив не имеют. Так что в очном противостоянии они, скорее всего, сыграют вничью. Сейчас терять очки лишний раз никто не хочет — жду осторожного футбола», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».