«Осасуна» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» – «Валенсия».

Ставка: победа «Осасуны» за 2.27.

«Обе команды идут в середине турнирной таблицы, никаких задач не решают, являясь практически соседями. В таких играх большое значение имеет то, на чьём стадионе пройдёт игра. «Осасуна» играет дома.

Шансы команд на победу примерно 60 на 40. «Осасуне» помогут болельщики, они будут гнать команду вперёд, и она в итоге сможет наиграть на победу. Причём мне кажется, что хозяева победят уверенно, возможно, даже с разницей в два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».