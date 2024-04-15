«Осасуна» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» – «Валенсия».
Ставка: победа «Осасуны» за 2.27.
«Обе команды идут в середине турнирной таблицы, никаких задач не решают, являясь практически соседями. В таких играх большое значение имеет то, на чьём стадионе пройдёт игра. «Осасуна» играет дома.
Испания - Примера . 31-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Шансы команд на победу примерно 60 на 40. «Осасуне» помогут болельщики, они будут гнать команду вперёд, и она в итоге сможет наиграть на победу. Причём мне кажется, что хозяева победят уверенно, возможно, даже с разницей в два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».
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