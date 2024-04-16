«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: гол Мбаппе за 2.10.

«В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» примет «ПСЖ». В первой встрече каталонцы добились выездной победы со счетом 3:2. В выходные «Барселона» в чемпионате Испании одолела «Кадис», а уже 21-го апреля ее ждет гостевое эль класико против «Реала». Мадрицы опережают команду Хави на 8 очков в Ла Лиге. Париж не играл в эти выходные. Теперь парижане имеют больше времени на подготовку. Все это время футболисты французского клуба отдыхали и готовились к выездной встрече.

Хави отметил, что «Барселона» прогрессирует и лучше играет в обороне, но фаворитом все равно остается «ПСЖ». Однако каталонцы не знают поражений уже 13 матчей подряд. В Париже у «Барселоны» вернулся травмированный Де Йонг. У «ПСЖ» был дисквалифицирован Хакими, что, безусловно, сказалось на схеме игры. Вряд ли в ответной встрече «Барселона» на своем поле будет играть от обороны. Еще дисквалифицирован Кристенсен, и не сыграет Роберто. Думаю, их будет не хватать хозяевам.

В 4 последних матчах между этими соперниками забивали обе команды. В последний раз до этого команды встречались в 2021-м году. Тогда по сумме двух матчей дальше прошли парижане.

Я бы хотел обратить внимание на Мбаппе. Он не забил в первой встрече, хотя парижане отличились дважды. Всего у него уже под 50 голов в Лиге чемпионов. В прошлой игре он оказался немного отрезан от остальной команды. Думаю, что ситуация исправится. Мбаппе обязательно получит шанс, чтобы отличиться», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».