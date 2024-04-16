Бонус до 100 000 рублей к матчу Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»!

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Первый матч «Барселона» выиграла со счётом 3:2. Очень активно шли вперёд обе команды. Они вполне могли забить ещё больше. На 20-й минуте защитник парижан Нуну Мендеш вынес мяч с ленточки собственных ворот после удара Роберта Левандовского. Ещё было два попадания в каркас ворот каталонцев.

Защитники обеих команд заблокировали 12 ударов. В предстоящем матче у них вряд ли будет меньше работы. У «Барселоны» восстановился от травмы и принял участие в первом матче с «ПСЖ» один из лидеров атаки — Педри. Полузащитник порадовал шикарной верховой передачей, которую в одно касание замкнул Рафинья.

Результаты в Лиге 1 не так важны для «ПСЖ», как Лига чемпионов. В первенстве клуб лидирует с большим отрывом. Поэтому силы практически всех ведущих футболистов Энрике поберёг для матча с «Барселоной». Могут ли красно-синие совершить камбэк и выиграть ответный матч? Конечно!

В этом сезоне парижане забили уже 103 мяча во всех официальных турнирах. Линия нападения у них не менее мощная, чем у «Барселоны». Кстати, в первом матче очень здорово выступил экс-игрок каталонцев — Усман Дембеле. Он мощным ударом поразил ворота бывшей команды на 48-й минуте.

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