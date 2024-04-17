«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 4.30.

«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид сойдутся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Снова жду от них яркой игры, как и неделю назад. В такой паре назвать стопроцентного фаворита тяжело.

В первой встрече соперники выдали суперматч, который достоин и финала ЛЧ. Сыграли они со счётом 3:3. Причём во втором тайме футболисты «Сити» и «Реала» уже соревновались в том, кто забьёт более красивый гол. Думаю, никто не разочаровался при просмотре. Хотя чуть больше доминировали, на мой взгляд, «горожане». Только выход Модрича в конце встречи вдохнул новую жизнь в «Реал». Но выйти победителем из их противостояния никто не сумел по итогу.

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Затем у «Ман Сити» в АПЛ произошло важное событие. Причём оно напрямую не связано с командой Гвардиолы, которая просто не заметила «Лутон Таун» (5:1). Дело в том, что в прошлом туре проиграли «Ливерпуль» и «Арсенал». Так что сейчас главным претендентом на чемпионство стали манкунианцы. Осталось им только удачно провести оставшиеся туры, ведь отрыв от преследователей пока минимален.

А вот «Реал» тоже без особых проблем победил на выходных в Ла Лиге, пусть и не с таким крупным счётом — 1:0 с «Мальоркой». В отличие от «Сити», «сливочные» в турнире ни с кем за первую строчку уже особо не борются — «Жирона» самоустранилась, а «Барселона» всё ещё имеет значительный разрыв с подопечными Анчелотти.

Да, если смотреть на ситуацию в домашних турнирах, то «Реал» выглядит более перспективно для ставки — он может позволить себе не думать про Ла Лигу. А «Ман Сити» всё равно находится в самом разгаре борьбы за чемпионство в Англии.

Но я всё-таки буду смотреть на форму соперников и их настрой сейчас. Не думаю, что «горожане» позволят себе легко проиграть тут из-за ситуации в АПЛ. Команда Гвардиолы остаётся одной из сильнейших в Европе. Но и «Реал» сейчас будет максимально заряжен. Не думаю, что в основное время они в этот раз определят победителя. Скорее всего, всё будет решаться в добавленное время», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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