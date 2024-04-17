«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Англии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Бесподобный, шикарный, изящный, солидный был первый матч. Мы увидели суперголы, суперзавязку: гол Бернарду Силвы со штрафного и как быстро в игру вернулся «Реал», потом «Манчестер Сити» со своими дальними ударами. В итоге сыграли вничью 3:3, но вот будет ли подобное в Манчестере — это вопрос.

С учётом того, что на кону выход в полуфинал и команды отлично знают друг друга, оба наставника очень гибкие, игра вполне может быть другой. Не стоит исключать, что матч вполне может быть и закрытым.

У «Реала» очень быстрые игроки впереди: Винисиус, Родриго. Они отлично взаимодействуют друг с другом. Они отлично используют свободное пространство, а оно обязательно будет. Холланд немного потерялся в большом матче. Но он выполнял свою функцию и стягивал на себя защитников. Думаю, что Гвардиола доволен им.

Когда мы говорим «Манчестер Сити» — «Реал», то мы обязательно подразумеваем голы. Да, «Реал» с «Мальоркой» сыграл скромно и победил со счётом 1:0. Мог забить и больше, но главное, что победил и сохранил отрыв в восемь очков от «Барселоны».

Сейчас надо переключаться, а «Реал» знает и умеет это делать, поэтому шансы у него в Манчестере точно есть. Думаю, что «Реал» и забьёт, и пропустит. Даже «Лутон» забил «Манчестер Сити» в последнем матче. Думаю, что не надо особо копаться, а нужно взять просто «обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».