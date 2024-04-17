Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо».

Ставка: проход «Динамо» за 1.80.

«Да, в чемпионате «Динамо» потерпело три поражения подряд, но это очень сильная команда. Я думаю, она выплеснула всю злость в «Оренбурге», чтобы извиниться перед болельщиками, исправить ситуацию.

«Оренбург», наоборот, в чемпионате выглядит здорово, выжимает свой максимум. Но сил на Кубок у команды уже не останется, нужно решать задачи в чемпионате. Вполне возможно, что ротация у хозяев будет больше, чем у гостей.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь регионов)
17 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я вижу «Динамо» явным фаворитом в этой встрече», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Оренбург» — «Динамо». Личка реабилитируется за счёт бывшей команды
«Оренбург» — «Динамо». Личка реабилитируется за счёт бывшей команды
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android