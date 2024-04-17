«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо».

Ставка: проход «Динамо» за 1.80.

«Да, в чемпионате «Динамо» потерпело три поражения подряд, но это очень сильная команда. Я думаю, она выплеснула всю злость в «Оренбурге», чтобы извиниться перед болельщиками, исправить ситуацию.

«Оренбург», наоборот, в чемпионате выглядит здорово, выжимает свой максимум. Но сил на Кубок у команды уже не останется, нужно решать задачи в чемпионате. Вполне возможно, что ротация у хозяев будет больше, чем у гостей.

Поэтому я вижу «Динамо» явным фаворитом в этой встрече», — приводит слова Мора «РБ Спорт».