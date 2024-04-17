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«Бавария» — «Арсенал»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 17 апреля

«Бавария» — «Арсенал»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов 17 апреля
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал».

Ставка: победа «Бавария» за 2.37.

«Каждый матч Лиги чемпионов по-своему интересен. Тем более после того, как команды сыграли первые встречи, где мы увидели несколько неожиданных результатов.

«Бавария» в этот раз играет дома. «Арсенал» далеко не в самом лучшем настроении прилетел в Германию. Англичане в последнем туре своего чемпионата проиграли дома и потеряли лидерство. Как я уже сказал, команда не в лучшем психологическом состоянии.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Баварии» очень непростой сезон и одна надежда на трофей Лиги чемпионов, чтобы сезон не был потерян. Поэтому, как бы игра ни складывалась, играя дома, при большом количестве болельщиков, немцы всё сделают чтобы победить и пройти дальше. Мой прогноз – победа «Баварии», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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