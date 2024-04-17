«Оренбург» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо», который пройдёт 17 апреля.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.24.

«Динамо» крайне неровно проводит весенний отрезок сезона. Команда создаёт много моментов. При этом часто не хватает надёжности в обороне: то центральные защитники провалятся, то вратарь на ровном месте привезёт два мяча.

«Оренбургу» предстоит сосредоточить усилия на сохранении места в РПЛ, что может оказать влияние на формирование состава на игру. Бело-голубые выглядят лучше и сумеют как минимум не проиграть. В то же время «Оренбург» стабильно находит свои моменты, а оборона динамовцев вне зависимости от ротации и имён исполнителей допускает грубые ошибки.

Отсюда вырисовывается результативный матч как минимум с тремя голами. «Динамо» фактически выпало из чемпионской гонки, так что в Кубке России особенно важно пройти дальше. Без ротации Личка не обойдётся, но глубина скамейки у бело-голубых вполне недурная.