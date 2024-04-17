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«Зенит» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

«Зенит» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак». В первой игре сине-бело-голубые победили со счётом 2:1.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 1.85.

«Зенит» подходит к встрече в роли явного фаворита. Если на выезде он обыграл «Спартак», то дома тем более должен уверенно побеждать. Руководству «народной команды» имело смысл отправить Абаскаля в отставку гораздо раньше.

Прими оно решение своевременно, у красно-белых оставалось бы куда больше времени. Казалось бы, давно назревавшая отставка способна взбодрить команду, но выезд в Санкт-Петербург чреват чувствительным поражением. А значит, позитивный заряд рискует практически сразу же сойти на нет.

Поставить на то, что «Зенит» обыграет красно-белых и тотал будет больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 1.85. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна ознаменовалась ничейным результатом — 0:0, но та игра стала первой для петербуржцев после зимнего перерыва.

С тех пор сине-бело-голубые очень здорово прибавили. Новобранцы освоились, Сергей Семак стал наилучшим образом использовать их сильные стороны. Новичок «Спартака» Манфред Угальде забил в первом полуфинальном матче с «Зенитом», но этого мало. Для победы москвичам потребуется больше, чем всплески отдельных футболистов и встряска после отставки тренера.

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