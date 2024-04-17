«Бавария» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал», который пройдёт 17 апреля в Германии.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

«В первом матче «Бавария» показала, что при всех своих проблемах она конкурентоспособна. Да, у «Баварии» хуже взаимопонимание, особенно в обороне. Несогласованность защитников — это одна из главных причин полного провала команды на внутренней арене. Проходной двор в защите в первом матче компенсировал богатый опыт выступлений на международной арене и класс исполнителей.

У «Арсенала» шансы на титул остаются, причём осязаемые. Впрочем, говорить о каком-то восхитительном тонусе тоже не приходится. Только показалось, что Микель Артета выработал у своих подопечных иммунитет к важным встречам. «Канониры» шли на потрясающей серии! Они не проигрывали 11 матчей кряду в АПЛ, причём ничья была только одна — с лидирующим «Манчестер Сити» (0:0).

Однако как только дело начало касаться решающих стадий Лиги чемпионов, стойкость и выдержка «канониров» исчезли. Они с большим трудом и не без везения обыграли на предыдущей стадии «Порту», а после ничьей с «Баварией» уступили дома «Астон Вилле» (0:2) в первенстве. Команда спустилась на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Сделать ставку на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно с коэффициентом 1.83. Мюнхенцы в 29 встречах в Бундеслиге и в девяти матчах в Лиге чемпионов забили целых 99 мячей, но и пропустили много — 45.

Есть все основания полагать, что мастерство нападающих лондонцев и мюнхенцев снова возобладает над умением команд защищаться. Вполне вероятно, вновь порадуют результативностью Гарри Кейн и Букайо Сака. Кейн сделает всё, чтобы избежать очередного сезона без трофеев. А лондонцам нужно отвечать на свежую неудачу на внутренней арене».