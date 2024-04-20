«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси» в 1/2 финала Кубка Англии сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.60.

«Самый интересный из двух полуфиналов Кубка Англии, во втором вроде бы всё более-менее понятно. «Ман Сити» будет пытаться реабилитироваться за вылет из Лиги чемпионов. Конечно, понимаю, как обидно Гвардиоле и его команде. Вроде бы создали даже больше, чем было нужно, но не забили. И «Реалу» в очередной раз помогла магия Лиги чемпионов. Надо сосредоточиться на двух других турнирах. Если сделать дубль, то сезон всё равно можно будет назвать успешным.

В соперниках у «Сити» — «Челси», который прибавил в последнее время. Выделяется Палмер, которого как раз у «Манчестера» и приобрели. В атаке, прежде всего, хорош лондонский клуб. Но я бы ещё отметил, что по сезону «Челси» несколько раз давал бой «Сити». Сыграли в чемпионате 4:4 и 1:1. И как раз этот фактор, на мой взгляд, может сыграть против лондонцев. Команда Гвардиолы уже не допустит никакой недооценки и сразу возьмётся за дело. Бывают игры, где манкунианцы долго раскачиваются, играют не очень конкретно в атаке. Здесь, думаю, сразу же возьмутся крепко за соперника, особенно на фоне вылета из Лиги чемпионов. Затягивать не нужно, всё-таки 120 минут отбегали с «Реалом».

Поэтому жду мощного начала от «Сити», голов, а дальше уже сыграют по счёту. Ставлю на «Манчестер» с форой (-1,5). Всё-таки оборона «Челси» по-прежнему вызывает много вопросов. В атаке прибавили, но это на фоне менее мастеровитых соперников», — приводит слова Титова «РБ Спорт».