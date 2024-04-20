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«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка Англии

«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка Англии
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: ТБ 3 за 1.87.

«Обсудим полуфинальный матч Кубка Англии, в котором на «Уэмбли» «Манчестер Сити» сыграет с «Челси», который в прошлой встрече со счётом 6:0 обыграл «Эвертон».

«Челси» превращает текущий сезон в нечто странное, так как после финала в Кубке лиги команда пока не проигрывает. Но есть и другие признаки того, что с командой что-то идёт не так. Были матчи против «Бёрнли» и «Шеффилда», команд со дна турнирной таблицы, и их выиграть не удалось. «Синие» находятся в расколбасном состоянии, но после крупной победы тонус явно присутствует.

Кубок Англии . 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити», нацеленный на все трофеи, может и ничего не выиграть. Вполне можно представить, что чемпионат Англии они не возьмут. Лига чемпионов уже ушла, а проиграть «Челси» вполне реально. Есть проблемы у Холанда, против которого отлично сыграл Рюдигер. В матче с «Ливерпулем» его закрыл ван Дейк, также пара защитников «Арсенала» продлила его молчание. Когда же заявлять о себе, если не в игре с «Челси»?

Учитывая тонус «Челси», реваншистские настроения, матч вполне может быть и голевой. Возьму ТБ 3», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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