«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: ТБ 3 за 1.87.

«Обсудим полуфинальный матч Кубка Англии, в котором на «Уэмбли» «Манчестер Сити» сыграет с «Челси», который в прошлой встрече со счётом 6:0 обыграл «Эвертон».

«Челси» превращает текущий сезон в нечто странное, так как после финала в Кубке лиги команда пока не проигрывает. Но есть и другие признаки того, что с командой что-то идёт не так. Были матчи против «Бёрнли» и «Шеффилда», команд со дна турнирной таблицы, и их выиграть не удалось. «Синие» находятся в расколбасном состоянии, но после крупной победы тонус явно присутствует.

«Манчестер Сити», нацеленный на все трофеи, может и ничего не выиграть. Вполне можно представить, что чемпионат Англии они не возьмут. Лига чемпионов уже ушла, а проиграть «Челси» вполне реально. Есть проблемы у Холанда, против которого отлично сыграл Рюдигер. В матче с «Ливерпулем» его закрыл ван Дейк, также пара защитников «Арсенала» продлила его молчание. Когда же заявлять о себе, если не в игре с «Челси»?

Учитывая тонус «Челси», реваншистские настроения, матч вполне может быть и голевой. Возьму ТБ 3», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».