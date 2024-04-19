«Ман Сити» — «Челси». Палмер и Холанд подарят зрелище

Вылет из Лиги чемпионов — полбеды. Воспитанник может лишить Пепа ещё одного титула.

20 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «горожан»: поставить на победу подопечных Гвардиолы можно с коэффициентом 1.65. Успех «аристократов» оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 20 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.10. Гол «аристократов» доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» (20.04.2024)

Отгремели ответные встречи 1/4 финала Лиги чемпионов, возвращаемся на внутренние арены. 20 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч 1/2 финала Кубка Англии. Померяются силами «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск.

«Манчестер Сити» подходит к встрече в плохом эмоциональном состоянии. Он обидно уступил в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» 1:1 (3:4 пен.). Подопечные Хосепа Гвардиолы владели инициативой на протяжении всей встречи, но воспользоваться преимуществом и извлечь выгоду из моментов не сумели.

«Горожане» продемонстрировали комбинационный командный футбол высочайшего качества. Они установили удивительный рекорд плей-офф турнира последних нескольких лет. Команда нанесла целых 33 удара по воротам соперника, но всё решили конкретные моменты, сейвы Андрея Лунина и стойкость мадридцев.

У «Манчестер Сити» осталось два турнира, в которых можно выиграть золотые медали. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В первенстве подопечные Гвардиолы не проигрывают уже 17 встреч кряду. Ничьих только четыре, в частности как раз с «Челси» (1:1) дома.

Матч с «Челси» проходил ровно по тому же сценарию, что игра с «Реалом». У «горожан» было огромное преимущество по владению мячом, гораздо больше созданных моментов и ударов, но счёт — 1:1. Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в той игре провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

С тех пор многое изменилось, но не в пользу подопечных Гвардиолы. «Челси» заметно прибавил. Он подходит к встрече с восьмиматчевой беспроигрышной серией в АПЛ. Плохо только то, что «аристократы» потеряли очки в матчах с явными аутсайдерами — «Бёрнли» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Победили подопечные Маурисио Почеттино сначала «Ньюкасл» (3:2), а затем «Манчестер Юнайтед» (4:3) и мотивированный борьбой за выживание «Эвертон» (6:0). Команде присуща нестабильность, но во встречах с командами посильнее она чаще проявляет характер и набирает очки.

В игре с «Манчестер Юнайтед» лондонцы забили два мяча в компенсированное ко второму тайму время. Оба записал на свой счёт воспитанник «Манчестер Сити» Коул Палмер. Полузащитник набрал фантастическую форму. В последних 23 матчах в АПЛ он отличился 20 раз и отдал девять результативных передач.

Для того чтобы оформить покер во встрече последнего тура первенства с «Эвертоном» (6:0), Палмеру потребовалось всего лишь 29 минут. В матче 12-го тура АПЛ с бывшим клубом полузащитник забил важный гол. Он сравнял счёт в компенсированное ко второму тайму время, реализовав пенальти.

Та встреча ознаменовалась ничейным результатом — 4:4. Не исключено, что окажет влияние на игру Палмер и в этот раз. Заключить пари на то, что «обе забьют» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

«Аристократы» показывают весьма неплохой атакующий футбол, но они очень много пропускают даже во встречах с аутсайдерами. Это одна из главных причин потери очков в матчах с андердогами. Другая заключается в том, что Почеттино лучше настраивает подопечных на сложные игры.

У «горожан» вряд ли получится отыграться на «синих» за поражение в матче с «Реалом». Они отдали очень много сил. У «Манчестер Сити» огромная глубина состава, но уверенности в его победе нет. В двух последних очных встречах «аристократы» зацепились за очки.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 20 апреля 2024 года

Выявить фаворита не представляется возможным. У «Челси» есть некоторое преимущество. У «аристократов» лучше эмоциональное и физическое состояние, плюс в прекрасной форме Палмер. С другой стороны, они очень много пропускают. «Манчестер Сити» стабильнее и обладает более качественным рисунком игры. Напрашивается ставка на забитые мячи с обеих сторон и «верх» по голам. Пропускают часто в этом сезоне обе команды, но и забивают помногу.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.