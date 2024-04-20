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«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.02.

«Вулверхэмптон» встретится с «Арсеналом». На неделе «канониры» обидно вылетели из Лиги чемпионов. Думаю, сейчас они используют все оставшиеся силы, чтобы не проиграть в третьем матче кряду.

Далеко не лучшим образом провёл «Арсенал» последние матчи. Сперва клуб впервые за долгое время проиграл в АПЛ — 0:2 с «Астон Виллой» в прошлом туре. Из-за этого подопечные Артеты позволили «Ман Сити» выйти на первое место в турнире. Сейчас разрыв между первой и второй строчками составляет два балла. Хотя «Ливерпуль» с третьего места уступает «Арсеналу» только по дополнительным параметрам. Так что «пушкарей» ждёт тяжёлое завершение сезона.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 21:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но, по крайней мере, сейчас концентрироваться команда будет только на АПЛ. На неделе она вылетела из Лиги чемпионов от «Баварии». В первом матче не смог «Арсенал» додавить соперника — 2:2. В ответной встрече, которая проходила в Мюнхене, представитель Англии и вовсе не смог забить ни одного мяча. «Бавария» использовала весь свой опыт, не дав «Арсеналу» свободы на поле. Итог — 0:1 и вылет из еврокубка.

Но сейчас у подопечных Артеты есть весьма большие шансы на то, чтобы победить в этом туре АПЛ. Ведь «Вулверхэмптон», идущий ниже середины таблицы, ещё и давно не выигрывал. Клуб идёт на серии без викторий из четырёх матчей — по две ничьих и поражения. Причём дважды «волки» не сумели справиться с нижестоящими командами со дна таблицы — 1:1 с «Бёрнли» и 2:2 с «Ноттингем Форест».

Само собой, после вылета из ЛЧ «Арсенал» будет в подавленном эмоциональном состоянии. Действительно, полуфинал был очень близок для клуба. Но расстраиваться некогда, ведь титул АПЛ ещё не ушёл от команды. К тому же «Ман Сити» на неделе тоже вылетел из Лиги чемпионов, проведя на поле 120 минут, а не 90, как «Арсенал».

Учитывая последние матчи «Вулвс», совершенно не верю в их успех тут. Даже если Артета выпустит на поле пару резервистов, «канониры» всё равно будут в состоянии одолеть соперника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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