«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.02.

«Вулверхэмптон» встретится с «Арсеналом». На неделе «канониры» обидно вылетели из Лиги чемпионов. Думаю, сейчас они используют все оставшиеся силы, чтобы не проиграть в третьем матче кряду.

Далеко не лучшим образом провёл «Арсенал» последние матчи. Сперва клуб впервые за долгое время проиграл в АПЛ — 0:2 с «Астон Виллой» в прошлом туре. Из-за этого подопечные Артеты позволили «Ман Сити» выйти на первое место в турнире. Сейчас разрыв между первой и второй строчками составляет два балла. Хотя «Ливерпуль» с третьего места уступает «Арсеналу» только по дополнительным параметрам. Так что «пушкарей» ждёт тяжёлое завершение сезона.

Но, по крайней мере, сейчас концентрироваться команда будет только на АПЛ. На неделе она вылетела из Лиги чемпионов от «Баварии». В первом матче не смог «Арсенал» додавить соперника — 2:2. В ответной встрече, которая проходила в Мюнхене, представитель Англии и вовсе не смог забить ни одного мяча. «Бавария» использовала весь свой опыт, не дав «Арсеналу» свободы на поле. Итог — 0:1 и вылет из еврокубка.

Но сейчас у подопечных Артеты есть весьма большие шансы на то, чтобы победить в этом туре АПЛ. Ведь «Вулверхэмптон», идущий ниже середины таблицы, ещё и давно не выигрывал. Клуб идёт на серии без викторий из четырёх матчей — по две ничьих и поражения. Причём дважды «волки» не сумели справиться с нижестоящими командами со дна таблицы — 1:1 с «Бёрнли» и 2:2 с «Ноттингем Форест».

Само собой, после вылета из ЛЧ «Арсенал» будет в подавленном эмоциональном состоянии. Действительно, полуфинал был очень близок для клуба. Но расстраиваться некогда, ведь титул АПЛ ещё не ушёл от команды. К тому же «Ман Сити» на неделе тоже вылетел из Лиги чемпионов, проведя на поле 120 минут, а не 90, как «Арсенал».

Учитывая последние матчи «Вулвс», совершенно не верю в их успех тут. Даже если Артета выпустит на поле пару резервистов, «канониры» всё равно будут в состоянии одолеть соперника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».