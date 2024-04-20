«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» в 34-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.50.

«Тяжёлые дни для «Арсенала». Вылетели из Лиги чемпионов от «Баварии», хотя многие считали лондонцев фаворитами, в том числе и я. В чемпионате проиграли важнейший матч дома «Астон Вилле», дав «Ман Сити» выйти в лидеры за шесть туров до конца. Теперь вообще нельзя делать никаких осечек, иначе чемпионство уплывёт.

Честно говоря, я вижу спад в игре команды Артеты. Она не так свежа, не так много креатива впереди, как это было ещё месяц назад. Все же помнят, что тогда «канониры» по пять мячей всем закидывали. Как будто раньше времени вышли на пик формы, а сейчас с него слетели. Надо подключать характер.

Но, думаю, как раз в этой встрече «Арсенал» победит уверенно – на злости от вылета от «Баварии». Совсем слабый матч был в Мюнхене, проиграли по делу. И это должно завести футболистов, тут и накачка тренеров не нужна. «Вулверхэмптон» — середняк, ему ничего особенно уже не нужно. Одной мотивации лондонцев будет достаточно. Ставлю на них с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».