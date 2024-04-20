Букмекеры оценили шансы «Вашингтона» выбить «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

21 апреля начнётся серия первого раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры противостояния запланировано на 22:00 мск.

Явным фаворитом серии считается «Нью-Йорк Рейнджерс». Пари на выход подопечных Питера Лавиолетта в следующий раунд плей-офф НХЛ принимается с коэффициентом 1.30. Это примерно 73% вероятности.

Если в серии до четырёх побед сильнее окажется «Вашингтон», сыграет коэффициент 3.50 (27%).

При этом ставки на победу «Рейнджерс» в первом матче с учётом ОТ принимают за 1.47. Шансы «Кэпиталз» выиграть стартовый матч оценили в 2.87.

В минувшем регулярном чемпионате «Рейнджерс» и «Вашингтон» провели четыре матча. Каждая из команд одержала по две победы.