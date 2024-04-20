«Реал Мадрид» — «Барселона»: букмекеры назвали фаворита «эль класико»

21 апреля в Мадриде состоится матч 32-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.92. Это около 52% вероятности.

Успех «Барселоны» идёт за 4.00 (25%). Ставки на ничью принимаются за 4.13 (23%).

При этом аналитики ждут от игры высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.54.

После 31 тура мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своём активе 78 очков. «Барселона» занимает вторую строчку с 70 баллами.

В первом круге «Реал» на выезде оказался сильнее — 2:1.