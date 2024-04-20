«Реал» — «Барселона». Коронация в Мадриде

21 апреля состоится матч 32-го тура Примеры «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.90. Успех каталонцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Мадрид» — «Барселона» 21 апреля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (21.04.2024)

Позади матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, всё внимание на внутренние арены. 21 апреля состоится встреча 32-го тура Примеры, в которой на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде померяются силами «Реал» и «Барселона». «Эль класико» интересно смотреть, даже когда судьба чемпионства уже фактически известна.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от идущей следом «Барселоны» составляет восемь очков. Даже если сине-гранатовые выиграют предстоящую встречу, шансов на победу в первенстве у них практически нет. Отставание слишком большое, да и времени до окончания сезона осталось всего ничего.

Другое дело, что ничего иного, кроме полной концентрации на Примере, у каталонцев не остаётся. Они вылетели из Лиги чемпионов, обидно уступив «ПСЖ». Первый матч подопечные Хави выиграли со счётом 3:2, а вот в ответном, несмотря на поддержку домашних трибун, потерпели разгромное поражение — 1:4.

Ключевым эпизодом стало удаление ведущего защитника «Барселоны» Рональда Араухо на 29-й минуте, при счёте 1:0. Илкай Гюндоган раскритиковал сокомандника за фол последней надежды. Он предпочёл бы пропустить гол или позволить сопернику выйти один на один, чем оставаться в меньшинстве в таком важном матче.

Араухо слова Гюндогана, мягко говоря, не понравились. Они повлекли возникновение напряжённой атмосферы в раздевалке «Барселоны». Хави даже пришлось отменить тренировку перед «эль класико», так сильно накалилась обстановка на внутренней кухне команды. С таким настроем к важным матчам подходить категорически запрещено.

В чемпионате Испании сине-гранатовые не проигрывают уже 10 встреч кряду. Ничьих только две. До ответного матча с «ПСЖ» подопечные Хави смотрелись очень здорово. В фирменном стиле они обыгрывали одного соперника за другим. Радовало глаз сочетание скорости молодых футболистов с опытом и мастерством Роберта Левандовского.

В последних восьми матчах в Примере 35-летний польский нападающий забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Ещё он записал на свой счёт два гола в играх 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1 и 3:1). Поражение во встрече с «ПСЖ» и внутренний раздор могут привести к прекращению подъёма Левандовского. Ранее он открыто выражал недовольство и неприятие идей Хави.

У «Реала» эмоциональный фон совсем другой. Он вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в сложнейших матчах обыграв «Манчестер Сити». Первая игра ознаменовалась ничейным результатом — 3:3. В ответной мадридцы потратили очень много сил, но всё же сдержали натиск «горожан» (1:1 (4:3 пен.)).

Главным героем встречи стал Андрей Лунин. Он установил рекорд «галактикос» по количеству сейвов в матче Лиги чемпионов — 11. В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0) украинский вратарь повторил достижение Тибо Куртуа, отразив девять ударов в створ.

Лунин демонстрирует выдающуюся игру. К «эль класико» он подходит с усталостью, как и все остальные подопечные Карло Анчелотти. Шутка ли, провести на стадионе «Этихад» 120 минут и серию пенальти! Впрочем, положительные эмоции и атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» должны придать мадридцам дополнительный заряд энергии и помочь победить.

П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Кадровых потерь у «Реала» почти нет. Главная звезда клуба Джуд Беллингем пребывает в отличном тонусе и регулярно делает разницу. В 24 встречах в Примере и восьми играх в Лиге чемпионов англичанин забил 20 голов и отдал восемь результативных передач.

В матче за Суперкубок Испании Беллингем помог команде разгромить «Барселону» (4:1). На пару с Винисиусом Жуниором Джуд издевался над защитой каталонцев. С тех пор мало что изменилось. Рисунок футбола и эмоциональная составляющая у «сливочных» намного лучше, чем у каталонцев.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Барселона» 21 апреля 2024 года

Обе команды потратили немало сил в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, но унылого футбола точно не будет. Клубы подходят к «эль класико» с минимальными кадровыми потерями. На последнем отрезке сезона они показывают очень качественную игру. У «Реала», несмотря на большее количество затраченной энергии, шансы на победу выше. Поддержка родных трибун, течение и результат матча за Суперкубок Испании, а также моральная составляющая свидетельствуют не в пользу «Барселоны».

Ставка: победа «Реала» за 1.90.