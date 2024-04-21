Букмекеры оценили шансы «Реала» обыграть «Барселону» в «эль класико»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

21 апреля пройдёт встреча 32-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Барселона». Начало матча намечено на 22:00 мск.

Явным фаворитом «эль класико» считаются подопечные Карло Анчелотти: заключить пари на победу «Реала» в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 1.90. Это около 53% вероятности.

Успех «Барселоны» оценивается в 4.06 (24%). Ставки на ничью принимаются за 4.11 (23%).

Гол Винисиуса идёт за 2.25, результативный удар в исполнении Джуда Беллингема оценён в 2.75. На гол Роберта Левандовского дают 2.50. Такой же коэффициент выставлен на гол Родриго.

Мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 31 тура, набрав 78 очков. «Барселона» идёт второй с 70 баллами.

В первом круге мадридский «Реал» добыл победу со счётом 2:1.