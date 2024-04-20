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Эксперты назвали шансы «Челси» выбить «Манчестер Сити» из Кубка Англии

Эксперты назвали шансы «Челси» выбить «Манчестер Сити» из Кубка Англии
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20 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры запланировано на 19:15 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Явными фаворитами считаются футболисты «Манчестер Сити»: поставить на победу подопечных Гвардиолы можно с коэффициентом 1.66. Это примерно 56% вероятности.

Победа «Челси» идёт за 4.94 (21%). Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 4.46 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.65.

Выход «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии оценён коэффициентом 1.33. Это около 70% вероятности. Если в следующую стадию пробьётся «Челси», сыграет коэффициент 3.30 (30%).

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