«Ростов» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.83.

«Ростов» — просто лучшая команда весны. Она показывает самый цельный футбол. И дома на «Спартак» будет сумасшедший настрой. К тому же многих основных игроков Карпин не задействовал в Кубке. «Спартак» непредсказуем. Но в Петербурге ему очень повезло – не пропустили. С другой стороны, мы помним, что в прошлый раз было после 0:0 с «Зенитом». Там был стыдный матч с «Факелом» в «Лужниках». Да и в Ростове в последние годы у спартаковцев всё плохо. По-моему, выиграли 1 раз из 8-10 матчей. А обычно минимум два пропускают.

0:0 с «Зенитом» считается достижением, но в Ростове в игровом плане будет куда труднее. Хозяева будут выше встречать, атаковать игроков обороны, вратаря. «Зенит» настолько рьяно не действует.

Думаю, «Ростов» здесь выиграет – против такого «Спартака», у которого масса проблем, нет лидера и тренера. Но для прогноза поставлю на 1X при тотале больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».