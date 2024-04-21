«Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка Александра Мостового на «эль класико»

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.95.

«Реал» Мадрид сыграет с «Барселоной» в 32 туре Ла Лиги. Возможно, для обеих команд это класико пройдет не в самое подходящее время — они провели тяжелые матчи в Лиге чемпионов на неделе. Но менее интересной их вывеска от этого точно не становится.

Уверен, мы сейчас просто увидим яркий и зрелищный футбол. Так как турнирного смысла эта встреча почти не имеет. «Реал» лидирует в лиге и отрывается от «Барселоны» на восемь очков. Так что каталонцам, даже в случае выигрыша в этом матче, нужно рассчитывать на дальнейшие неудачи «сливочных», в которые слабо верится. С другой стороны, команда Хави пока себе даже вторую строчку на гарантировала — снизу ее поджимает «Жирона», уступая на пять баллов.

Эмоциональное состояние у соперников сейчас будет совершенно разное. «Барса» обиднейшим образом вылетела из Лиги чемпионов на неделе. Был очень близок клуб к успеху в противостоянии с ПСЖ, выиграл в первом матче. Но в начале ответной встречи судья решил быстро удалить Араухо у каталонцев. В результате, всю игру подопечные Хави отбивались, пропустив много под конец.

«Реал» же был близок к вылету из ЛЧ от «Ман Сити». Удаления в их ответной игре не было, но «горожане» и без того доминировали, просто не прекращая атаки на оборону «сливочных», и Лунина в частности. Но мадридцы выстояли, додержались до серии пенальти, где оказались сильнее представителя АПЛ.

Я тут все-таки не вижу фаворита. Да, «Реал» лучше выглядит в этом сезоне, он более стабилен. «Барса» же начала часто побеждать только в последние месяцы, после объявления Хави об уходе из команды по итогу сезона. Каталонцы будут явно в подавленном эмоциональном состоянии после вылета из ЛЧ. Мадридцы же сейчас уверены в себе. Но все равно я в победу хозяев поля не верю тут», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».