«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз на 1-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на 1-й матч серии плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон», который пройдёт 21 апреля.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.18.

«Обладатель Президентского кубка сыграет в плей-офф с командой, у которой пропущенных шайб больше, чем заброшенных (причём с запасом) — вот что можно увидеть из итоговой турнирной таблицы завершившегося регулярного чемпионата. На первый взгляд никакой интриги быть не должно.«Рейнджерс» в великолепной форме.

По факту серия «Рейнджерс» — «Вашингтон» полна интриг. Начнём с того, что встретятся два родных брата: голкипер «столичных» Чарли Линдгрен и ведущий защитник «синерубашечников» Райан Линдгрен. Ещё один интересный момент — это главный тренер клуба из Нью-Йорка, Питер Лавиолетт, который в минувшем сезоне работал с «Кэпиталз».

«Вашингтон» должен без проблем стартовать в плей-офф, поскольку в подобном режиме клуб играет примерно с марта. Силы остались, а эмоциональный заряд поможет дать бой фавориту. Главный тренер Спенсер Карбери предпочитает в большинстве матчей оборонительную схему. «Кэпиталз» плотно встречают соперника в средней зоне и максимально затрудняют комбинационную игру.

Четыре очные встречи провели команды в этом сезоне, каждая выиграла по два матча дома. «Вашингтон» не откажется от модели, которая принесла удачу в регулярке, но у «Рейнджерс» крепче состав, лучше вратарь и мощнее спецбригады. Плюс свой лёд. Мы предполагаем, что «синерубашечники» выиграют, а тотал будет меньше 5.5 шайбы. Коэффициент на такой исход равен 3.18".