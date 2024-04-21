«Флорида» — «Тампа-Бэй», первый матч. Кучеров растопит лёд у ворот Бобровского!

Голкипер невероятно надёжен, но и его стараний может оказаться мало. Никита несравним.

21 апреля состоится первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа-Бэй». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Лайтнинг» оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» 21 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что первый матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Флорида» — «Тампа-Бэй» (21.04.2024)

В Национальной хоккейной лиге стартует первый раунд плей-офф. 21 апреля состоятся четыре матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В одном из них на стадионе «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз померяются силами местная «Флорида» и «Тампа-Бэй». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

В минувшем сезоне «Флорида» сумела добраться до финала Кубка Стэнли. По ходу того розыгрыша турнира Сергей Бобровский набрал настолько фантастическую форму, что трудно передать словами. Российский голкипер брал «мёртвые» шайбы, тем самым воодушевляя команду.

В этом сезоне вратарская бригада «Пантерз» внушает не меньше доверия. В 82 матчах регулярки они пропустили всего лишь 200 шайб — меньше только у «Виннипега», да и то на одну. Бобровский провёл 58 встреч, в которых в среднем за игру отражал 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

К началу плей-офф НХЛ Сергей подходит в отличном тонусе. Он отыграл «на ноль» два из четырёх последних матчей. Вратарь закончил регулярный чемпионат с шестью «сухарями». Больше нет ни у кого. Опыт россиянина должен сыграть важную роль в серии с «Тампа-Бэй». Он провёл в НХЛ уже 700 встреч.

Мало того, что забить «Флориде» очень тяжело, так ещё не пропустить от неё — нужно постараться. Нападение «пантер» устрашает. Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук и Александр Барков — имена этих техничных нападающих прекрасно знакомы тем, кто следил за прошлогодним выступлением команды в плей-офф НХЛ.

Форварды тащили «Флориду» в финал минувшего розыгрыша Кубка Стэнли вместе с Бобровским. На последнем отрезке текущего сезона отличное подспорье им составлял Владимир Тарасенко. Он очень здорово прибавил после обмена из «Оттавы». В последних 12 встречах он забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач.

«Тампа-Бэй» придётся очень сильно постараться для того, чтобы обыграть «Пантерз». Впрочем, в борьбе за Кубок Стэнли слабых соперников не бывает. И «молнии» тоже совсем не случайно получили путёвку в плей-офф. То, что они заняли четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, не должно смущать.

Подопечные опытнейшего Джона Купера неудачно начали сезон из-за травм. Много пропустил из-за повреждения и операции Андрей Василевский. Если бы команда не потеряла много очков на старте без основного голкипера, то наверняка закончила бы регулярный чемпионат на более высокой позиции.

На протяжении всего сезона творил нечто удивительное Никита Кучеров. Регулярку он завершил в статусе лучшего бомбардира НХЛ. В 81 встрече российский нападающий набрал 144 (44+100) очка. Если бы сокомандники реже упускали создаваемые им возможности отличиться, показатели вообще были бы заоблачными.

К феноменальным передачам Кучерова невозможно адаптироваться. Создаётся ощущение, что он способен создать голевой момент абсолютно в любой, даже кажущейся безвыходной ситуации. Таким видением игры и чувством сокомандников, как у него, не обладает ни один современный хоккеист.

Разве может команда подвести своего лидера в лучшем для него сезоне? В составе «молний» под руководством Купера россиянин уже дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Чемпионский менталитет и характер у него есть.

Сравнительно недавно «Тампа-Бэй» качественно усилилась, подписав Мэтта Дамбу и Энтони Дюклера. Новобранцы очень быстро освоились и стали приносить гигантскую пользу. И без того отличная результативность «Лайтнинг» стала ещё лучше, да и у Василевского работы чуть уменьшилось.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.82. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной команды на двоих забросили пять шайб.

У клубов очень надёжные голкиперы, но мощность нападения у них всё равно преобладает над крепостью в защите. В 82 встречах в регулярке «Лайтнинг» забросили 291 шайбу и пропустили, несмотря на старания Василевского, 268.

«Пантерз» за этот период забили 268 голов. Пол Морис поделился мнением, что серия с «молниями» будет потрясной. Тренер считает, что, если она затянется до семи встреч и в решающей дело дойдёт до овертайма, там будет нереальная заруба. Что ж, ждём и надеемся, что так и будет.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» 21 апреля 2024 года

Серия будет очень яркой и зрелищной. У команд предостаточно опыта выступлений в плей-офф и очень мастеровитые хоккеисты в составе. Нападающие настолько техничны, что даже очень надёжным голкиперам приходится несладко. История пяти последних очных встреч это подтверждает.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.82.