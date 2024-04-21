«Флорида» — «Тампа»: прогноз «Чемпионата» на 1-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на 1-й матч серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа-Бэй», который пройдёт 21 апреля.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.82.

«Тампа-Бэй» придётся очень сильно постараться для того, чтобы обыграть «Пантерз». Прошлогодний финалист Кубка Стэнли невероятно силён. Глубокий состав, шикарные результаты в регулярном чемпионате. И «молнии» тоже совсем не случайно получили путёвку в плей-офф. То, что они заняли четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, не должно смущать.

Подопечные опытнейшего Джона Купера неудачно начали сезон из-за травм. Много пропустил из-за повреждения и операции Андрей Василевский. Если бы команда не потеряла много очков на старте без основного голкипера, то наверняка закончила бы регулярный чемпионат на более высокой позиции.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.82. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной команды на двоих забросили пять шайб.

У обеих команд очень надёжные голкиперы, но мощность нападения у них всё равно преобладает над крепостью в защите. В 82 встречах в регулярке «Лайтнинг» забросили 291 шайбу и пропустили, несмотря на старания Василевского, 268. «Пантерз» за этот период забили 268 голов. Противостояние Бобровского и Василевского — ключевой фактор этой серии. Работы у них будет очень много".