«Рейнджерс» — «Вашингтон», первый матч. Овечкин бессилен

«Вашингтон» едва вышел в плей-офф, но просто так фаворита не отпустит.

21 апреля состоится первый матч серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «синерубашечников» можно за 1.72, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.94. Ничья в основное время доступна за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на первый матч серии НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 21 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Вашингтон» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Ставки на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ принимают за 1.43. Шансы «Кэпиталз» выиграть матч оценили в 2.90.

Анализ и прогноз на первый матч серии НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (21.04.2024)

Завершился регулярный чемпионат НХЛ, и пришло время для Кубка Стэнли. 21 апреля в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 22:00 мск.

Обладатель Президентского кубка сыграет в плей-офф с командой, у которой пропущенных шайб больше, чем заброшенных (причём с запасом) — вот что можно увидеть из итоговой турнирной таблицы завершившегося регулярного чемпионата. На первый взгляд никакой интриги быть не должно.«Рейнджерс» в великолепной форме.

По факту серия «Рейнджерс» — «Вашингтон» полна интриг. Начнём с того, что встретятся два родных брата: голкипер «столичных» Чарли Линдгрен и ведущий защитник «синерубашечников» Райан Линдгрен. Ещё один интересный момент — это главный тренер клуба из Нью-Йорка, Питер Лавиолетт, который в минувшем сезоне работал с «Кэпиталз».

Невозможно обойти вниманием дуэль лучших снайперов команд Артемия Панарина и Александра Овечкина. Форвард «Рейнджерс» и вовсе провёл лучший сезон в карьере и набрал 120 (49+71) очков по системе «гол+пас», а капитан «Кэпиталз» стал символом возрождения клуба на решающем отрезке регулярного чемпионата и практически в одиночку затащил клуб в плей-офф.

В целом «Рейнджерс» проводят отличный сезон. Быстрая линия нападения во главе с Панариным создала достаточно голевых моментов и забросила 282 шайбы. Лавиолетт показал себя мэтром игры в неравных составах: по реализации большинства (26,4%) и по нейтрализации численного преимущества (84,5%) его подопечные стали третьими в лиге.

Отдельно заслуживает похвалы Игорь Шестёркин. 28-летнего голкипера в минувшем сезоне часто критиковали, но он не сломался, а улучшил игру. Россиянин провёл в регулярке 55 матчей с коэффициентом надёжности 2,56.

«Вашингтон» должен без проблем стартовать в плей-офф, поскольку в подобном режиме клуб играет примерно с марта. Силы остались, а эмоциональный заряд должен помочь дать бой фавориту. Главный тренер Спенсер Карбери предпочитает в большинстве матчей оборонительную схему. «Кэпиталз» плотно встречают соперника в средней зоне и максимально затрудняют комбинационную игру.

Отправляться бы «столичным» в отпуск после регулярного чемпионата, если бы не феноменальная игра Александра Овечкина на решающем отрезке сезона. Капитан «столичных» в потрясающей форме и набрал 65 очков по системе «гол+пас». Фактически его мотивации хватило, чтобы у команды зажглись глаза и «Вашингтон» пробился в плей-офф.

Четыре очные встречи провели команды в этом сезоне, каждая выиграла по два матча дома. «Вашингтон» вряд ли откажется от оборонительной схемы, которая принесла удачу в регулярке, но у «Рейнджерс» великолепно поставлена комбинационная игра на высокой скорости. Мы предполагаем, что «синерубашечники» выиграют, а тотал будет меньше 5.5 шайбы. Коэффициент на такой исход равен 3.18.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 21 апреля 2024 года

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери в большей части игр предпочитает осторожную схему с акцентом на оборону. «Рейнджерс» тяготеют к атакующей комбинационной тактике, но вряд ли будут рисковать, подставляясь под контратаки «столичных». В плей-офф многое решает реализация большинства, а в этом преимущество у «синерубашечников». Поверим в их победу и тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.18.