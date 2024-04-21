«Реал» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» — «Барселона», который состоится 21 апреля.

Ставка: «Реал» победит за 1.90.

«Помимо всего прочего, в стане соперников существенно отличается эмоциональный фон. Всему виной Лига чемпионов! «Реал» вышел в полуфинал, в сложнейших матчах обыграв «Манчестер Сити». Первая игра ознаменовалась ничейным результатом — 3:3. В ответной мадридцы потратили очень много сил, но всё же сдержали натиск «горожан» 1:1 (4:3 пен.).

Конечно, подопечные Карло Анчелотти устали. Шутка ли, провести на стадионе «Этихад» 120 минут и серию пенальти! Впрочем, положительные эмоции и атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» должны придать мадридцам дополнительный заряд энергии и помочь победить.

П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Кадровых потерь у «Реала» почти нет. Главная звезда клуба Джуд Беллингем пребывает в отличном тонусе и регулярно делает разницу. В 24 встречах в Примере и восьми играх в Лиге чемпионов англичанин забил 20 голов и отдал восемь результативных передач.

А вот «Барселона» сама на ровном месте придумала себе проблемы, которые не смогла преодолеть. Чувствительнейший вылет из Лиги чемпионов, существенное отставание от «Реала» в Примере, а про Кубок Испании пришлось забыть уже давно. Думается, на таком фоне показать свой лучший футбол каталонцы не сумеют. А значит, набрать очки в «эль класико» будет невероятно сложно».