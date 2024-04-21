Великая неделя «Реала» и новые успехи Захаряна. Прогнозы на главные матчи дня в Европе

Мадридцы выбили «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, а теперь решат все вопросы в чемпионате Испании.

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс с общим коэффициентом 8.04 на матчи воскресенья, 21 апреля, в европейском футболе.

Прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

Тёмно-синие за семь предыдущих матчей победили только «Жирону» (1:0). Также они три раза сыграли вничью, а уступили «Барселоне» (0:4), «Валенсии» (0:1) и «Севилье» (0:1). Подопечные Хосе Бордаласа спустились на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Реала Сосьедад» почти столь же велико, как отрыв от идущих в зоне вылета команд. Мотивации на оставшуюся часть сезона у «Хетафе» поменьше, чем у бело-голубых.

Клуб из Сан-Себастьяна располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, которая даёт право сыграть в Лиге конференций. Отрыв от идущей следом «Валенсии» составляет всего три очка. Сбавлять обороты подопечным Иманола Альгуасиля ни в коем случае нельзя, иначе есть риск остаться в следующем сезоне без еврокубков. В четырёх предыдущих турах набрано 10 очков из 12 возможных. Мощно!

Чтобы увеличить вероятность выхода в еврокубки, нужно обыграть «Хетафе». Победа «Реала Сосьедад» принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Поддержка болельщиков даст некоторое преимущество «городским». Тёмно-синие гораздо чаще цепляются за очки дома, чем на выезде. Впрочем, подопечных Альгуасиля этим не испугать. Они являются одной из лучших команд Примеры по статистике выступлений на выезде. Опытный специалист поставил клубу из Сан-Себастьяна футбол очень высокого качества.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона»

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Отрыв от идущей следом «Барселоны» составляет восемь очков. Даже если сине-гранатовые выиграют предстоящую встречу, шансов на победу в первенстве у них практически нет. Отставание слишком большое, да и времени до окончания сезона осталось всего ничего.

Другое дело, что ничего иного, кроме полной концентрации на Примере, у каталонцев не остаётся. Они вылетели из Лиги чемпионов, обидно уступив «ПСЖ». О Кубке Испании даже вспоминать не хочется. В чемпионате Испании сине-гранатовые не проигрывают уже 10 встреч кряду. Ничьих только две. До ответного матча с «ПСЖ» подопечные Хави смотрелись очень здорово. Однако после столь чувствительного вылета выйти как ни в чём не бывало и показать свой лучший футбол будет крайне трудно. Слишком уж серьёзный удар по психологии.

У «Реала» эмоциональный фон совсем другой. Он вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в сложнейших матчах обыграв «Манчестер Сити». Да, пришлось провести на стадионе «Этихад» 120 минут и серию пенальти. Впрочем, положительные эмоции и атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» должны придать мадридцам дополнительный заряд энергии и помочь победить.

П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Кадровых потерь у «Реала» почти нет. Главная звезда клуба Джуд Беллингем пребывает в отличном тонусе и регулярно делает разницу. В 24 встречах в Примере и восьми играх в Лиге чемпионов англичанин забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Фактически гарантировать себе титул в родных стенах, обыграв принципиального соперника — редкий шанс. А «Реал» свои шансы обычно не упускает.

Прогноз на матч «Монца» — «Аталанта»

После 32 матчей Серии А красно-белые находятся на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. От зоны вылета их отделяют 16 очков, поэтому за прописку в первенстве можно не переживать. Математические шансы получить путёвку в еврокубки у подопечных Палладино, конечно же, остаются, но уж больно сильные конкуренты стоят на пути у команды: «Наполи», «Фиорентина» и «Лацио». Рассчитывать на одномоментный кризис у вышеперечисленных клубов в какой-то мере наивно.

В свою очередь, опытнейший Джан Пьеро Гасперини заслуженно принимает поздравления после выхода «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы, в котором им предстоит встретиться с нестабильным «Марселем». Пройти по итогам двух матчей «Ливерпуль» — это была совершенно точно задача повышенной сложности. В Серии А дела у «Аталанты» также идут хорошо. Она находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко.

«Монца» дома играет смело, о чём красноречиво говорят 20 забитых голов и 21 пропущенный мяч в 16 встречах. Для бергамасков подобное развитие событий предпочтительно, поскольку они классно умеют использовать свободные зоны в защите соперника. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Экспресс на матчи 21 апреля в европейском футболе

Ставка 1: победа «Реала Сосьедад» за 2.24.

Ставка 2: победа «Реала» за 1.93.

Ставка 3: тотал больше 2.5 гола в матче «Монца» — «Аталанта» за 1.86.

Общий коэффициент = 2.24 х 1.93 х 1.86 = 8.04.