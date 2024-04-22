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«Локомотив» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита 3-го матча финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита 3-го матча финала Кубка Гагарина
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22 апреля состоится третий матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Игра пройдёт в Ярославле. Магнитогорский «Металлург» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0.

Явным фаворитом третьего матча считаются подопечные Игоря Никитина. Поставить на победу «Локомотива» по итогам 60 минут предлагается с коэффициентом 2.00, а шансы магнитогорцев оценили в 3.47. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.84. Ставки на гол в пустые ворота принимаются за 4.00. Гол в каждом периоде идёт за 1.95.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.58. Успех «Металлурга» с учётом дополнительного времени доступен за 2.40.

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