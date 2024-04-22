Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Севилья» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

«Севилья» — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: победа «Севильи» за 1.97.

«Севилья» и «Мальорка» проведут очный матч в рамках 32-го тура чемпионата Испании. В таблице противники стоят рядом друг с другом. Но фаворитами я всё равно считаю хозяев поля.

В этом сезоне «Севилья» почти наверняка финиширует ближе к середине таблицы Ла Лиги. С учётом её выступлений в последние годы, это уже хоть какой-то прогресс. В начале сезона были проблемы у команды, даже боролась она за выживание. Но на длинной дистанции красно-белые исправились, начали играть в более надёжный и командный футбол. Не последнюю роль в этом сыграл вернувшийся в клуб Серхио Рамос, который теперь руководит севильцами в обороне.

В последних матчах «Севилья» часто выигрывала: 3:2 с «Реалом Сосьедад», 1:0 с «Хетафе» и 2:0 — с «Лас-Пальмасом». Конечно, очки подопечные Кике Санчеса Флореса тоже теряют время от времени, но они всё равно уже закрепились ближе к середине таблицы — на 13-м месте. От зоны вылета красно-белые отрываются почти на 10 очков.

А вот «Мальорка» выступает хуже в этом сезоне, ещё не так давно она шла даже выше «Севильи» в турнире. Но из-за частых неудач красно-чёрные опустились на 15-е место, которое они занимают с 31 очком в активе. Пока отрыв от вылетающих у подопечных Хавьера Агирре тоже достаточный — шесть очков. В оставшихся матчах коллективу нежелательно проигрывать.

Испания - Примера . 32-й тур
22 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В большинстве последних туров «Мальорка» не побеждала. Несмотря на такие результаты, в Кубке Испании ей удалось дойти до финала. По пути коллектив выбил «Реал Сосьедад» и «Жирону». Но в матче за трофей красно-чёрные уже уступили «Атлетику», доиграв с ним до серии пенальти.

Легко «Севилье» сейчас точно не будет. «Мальорка» — далеко не самая простая команда, что она доказала в Кубке Испании. Однако севильцы в последнее время выступают достаточно хорошо — они явно стремятся финишировать в топ-10 чемпионата. Гостям будет тяжело тут даже одно очко набрать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Севилья» — «Мальорка». Рамос излучает уверенность
«Севилья» — «Мальорка». Рамос излучает уверенность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android