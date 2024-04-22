«Рома» — «Болонья»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Болонья».

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.97.

«Рому» не узнать с тех пор, как её возглавил Даниэле Де Росси. Он стал настоящей легендой жёлто-красных в качестве футболиста, а теперь громко заявляет о себе как о тренере. За очень короткий период времени 40-летний итальянец кардинально изменил мышление и игру своих подопечных. При Де Росси у римлян улучшились характер и сила воли. В последних 11 встречах в Серии А они уступили только лидирующему «Интеру» (2:4) и два раза сыграли вничью.

Стремительный прогресс «Болоньи» также напрямую связан с фигурой главного тренера. Клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А благодаря Тьяго Мотте. Бывший футболист «ПСЖ» сопутствовал значительному индивидуальному росту красно-синих.

Конечно, переживаний по поводу путёвки в Лигу чемпионов стало меньше после того, как Италия получила дополнительное пятое место в еврокубке. С этого момента «Рома» и «Болонья» выдохнули. Но не стоит забывать о «Лацио» и «Аталанте», которые выжидают момента, чтобы взобраться повыше.

Наилучшим вариантом для заключения пари видится не ставка на победу одной из команд, а 1Х + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.97. Римляне проиграли лишь 2 из 16 матчей в чемпионате Италии на стадионе «Олимпико». Лучше них дома выступают только «Болонья» и «Интер».