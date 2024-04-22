«Севилья» — «Мальорка»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Мальорка».

Ставка: «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

Красно-белые слабо проводят этот сезон. Они неудачно выступили на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав всего два очка. Уровень «Севильи» не позволил на равных бороться с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом». Кроме того, были проблемы и в чемпионате Испании, но объяснение им найти довольно легко.

Закрутилась тренерская чехарда, и лишь третий по счёту наставник «Севильи» в сезоне Кике Санчес Флорес навёл небольшой порядок, и команда заиграла увереннее. «Севилья» отказалась от закрытой оборонительной модели и стала больше времени уделять позиционным атакам. Команда улучшила результаты и оторвалась от зоны вылета уже на девять очков. Да и в обороне Серхио Рамос наконец-то показал свой настоящий уровень. «Севилья» находится на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

«Мальорка» недавно проиграла главный матч сезона. Речь о финале Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (1:1 (2:4 пен.)). «Островитяне» хорошо подготовились к решающей игре и провели её достойно. Дани Родригес открыл счёт, но удержать победу не удалось. Разочарование, конечно же, огромное, но теперь нужно сосредоточиться на Примере.

Предаваться унынию «Мальорке» категорически нельзя, поскольку от зоны вылета команду отделяет всего шесть очков. После 31 матча «островитяне» находятся на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отметим, что они забили всего 25 мячей, а пропустили 36 голов. «Островитяне» слабо играют на выезде в этом сезоне чемпионата Испании. Только одну победу они одержали в 15 матчах на своём поле. Красно-белые хотя и нестабильны, но прибавили практически во всех компонентах. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Севилья» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 1.88.