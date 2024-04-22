«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз «Чемпионата» на 1-й матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес», который состоится 23 апреля.

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.08.

Смотреть на результаты последних дней смысла нет. «Ойлерз» в заключительных пяти матчах регулярки одержали лишь одну победу. Да и ту над худшим клубом лиги «Сан-Хосе Шаркс». «Кингз», в свою очередь, выиграли три из пяти предыдущих встреч. Значит ли это хоть что-то? Разумеется, нет. «Эдмонтон» спокойно доигрывал регулярный чемпионат и дожидался возвращения Конора Макдэвида.

Гораздо важнее, что история личных встреч команд — в пользу «Эдмонтона», который победил в трёх играх с «Кингз» в нынешнем сезоне. На своём льду «нефтяники» забрали обе игры — 4:1 и 4:2. Добавим к этому, что в прошлом сезоне на этой же стадии плей-офф «Ойлерз» оказались сильнее в шести матчах.

Как ни крути, состав у «Кингз» заметно слабее. У «Эдмонтона» всё снова упирается в нижние звенья и откровенно не впечатляющую вратарскую бригаду. Эти слабости наверняка дадут о себе знать, но, скорее всего, уже в следующих раундах. Пока же берём П1 с отличным коэффициентом 2.08. В пяти предыдущих очных встречах в родных стенах «нефтяники» побеждали в основное время.